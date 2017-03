Lastwagenfahrer stirbt bei Unfall auf der Autobahn 7

Der Fahrer eines Klein-Lastwagens ist am frühen Samstagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 7 nahe Kassel ums Leben gekommen. Der Mann war kurz nach der Anschlussstelle Guxhagen an einer Steigung von hinten auf einen langsam fahrenden Sattelzug geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Führerhaus des Klein-LKW wurde völlig zerstört, der Fahrer starb noch am Unfallort. Die Autobahn war vorübergehend in Richtung Norden komplett gesperrt. Die genaue Identität des Toten stand zunächst nicht fest, wie ein Polizeisprecher sagte.

(dpa)