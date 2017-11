Lastwagenfahrer wegen tödlichen Autobahnunfalls vor Gericht

Rund 16 Monate nach einem folgenschweren Autobahnunfall in Nordhessen steht heute ein Lastwagenfahrer vor dem Landgericht Kassel. Er war der Anklage zufolge mit seinem Lkw an einem Stauende auf der A7 in das Wohnmobil einer Familie aus Niedersachsen gekracht. Dabei starben die beiden 53 Jahre alten Eltern und ihre 11 Jahre alte Tochter. Der Lastwagenfahrer selbst erlitt schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 51-jährige Tscheche unaufmerksam war und deshalb den Unfall am 12. Juli 2016 verursachte. Sie wirft ihm fahrlässige Tötung vor.

Für den Prozess ist ein Verhandlungstag angesetzt, ein Urteil könnte noch am selben Tag verkündet werden.

(dpa)