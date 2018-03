Lebenserwartung nimmt in Hessen leicht zu

Die Lebenserwartung in Hessen ist leicht gestiegen. Ein neugeborener Junge kann im Bundesland im Schnitt 79 Jahre alt werden. Mädchen können mit einem Alter von 83 Jahren und vier Monaten rechnen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte.

Damit ist die Lebenserwartung für beide Geschlechter um jeweils rund zwei Monate gewachsen. Die Zahlen beziehen sich auf die Sterbetafeln für die Jahre 2014 bis 2016 - im Vergleich zu den Daten für 2013 bis 2015.

Hessen übertrifft den Bundesdurchschnitt. Dieser liegt für neugeborene Jungen bei 78 Jahren und vier Monaten und für Mädchen bei 83 Jahren und zwei Monaten.

Die höchste Lebenserwartung unter den Bundesländern weist Baden-Württemberg für beide Geschlechter aus. Bei den Jungen folgt Hessen hinter Bayern an dritter Stelle, bei den Mädchen rangiert das Bundesland an vierter Stelle.

(dpa)