Lebensgefährliche Messerstiche vor Kino

Um lebensgefährliche Messerstiche, Tritte und Schläge geht es heute in einem Prozess vor dem Landgericht Frankfurt. Angeklagt sind zwei 19-jährige Männer. Einer von ihnen ist wegen versuchten Totschlags vor der Jugendstrafkammer angeklagt, der andere wegen gefährlicher Körperverletzung. Die blutige Auseinandersetzung zwischen zwei verfeindeten Jugendgruppen ereignete sich im Februar vergangenen Jahres vor einem Kino in Offenbach. Der mutmaßliche Haupttäter soll seinem Kontrahenten mit dem Messer in den Hals gestochen haben. Der mutmaßliche Mittäter beteiligte sich laut Anklage mit Schlägen und Tritten gegen das Opfer. Das Gericht steht vor einer umfangreichen Beweisaufnahme mit vorerst neun Verhandlungstagen bis Mitte Dezember.

(dpa)