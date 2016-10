Prozess in Frankfurt: Lebenslange Haft wegen Polizistenmordes gefordert

Für den Mord an einem Polizeibeamten soll ein 28-Jähriger nach dem Willen der Staatsanwaltschaft lebenslang in Haft. Der Angeklagte habe „unfassbar grausam” und aus „abgrundtiefem Hass auf Polizisten” gehandelt, sagte der Anklagevertreter in seinem Plädoyer am Montag vor dem Landgericht Limburg. Er forderte zudem, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Zudem solle die Anordnung der Sicherungsverwahrung vorbehalten bleiben.

Der Angeklagte soll an Heiligabend 2015 am Bahnhof von Herborn in Mittelhessen einen 46 Jahre alten Beamten erstochen und dessen ein Jahr älteren Kollegen schwer verletzt haben. Die Anklage geht daher neben Mord unter anderem auch von versuchtem Mord sowie gefährlicher Körperverletzung aus. Der Angeklagte will wegen schwieriger Sichtverhältnisse die Opfer nicht als Beamten erkannt haben. Er habe einen Angriff von Rockern befürchtet und sich bedroht gefühlt.

(dpa)