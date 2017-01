Lehrer soll mehr als 100 000 Euro veruntreut haben

Weil er mehr als 100 000 Euro veruntreut haben soll, muss sich ein Lehrer ab heute vor dem Amtsgericht Bensheim verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 51 Jahre alten Mann gewerbsmäßige Untreue in 231 Fällen vor. Der Lehrer war für die Budgetverwaltung des Ganztagesangebotes an der Schule verantwortlich. Das Geld habe er auf Privatkonten umgeleitet, heißt es weiter in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft. Das Gericht hat noch einen weiteren Termin für den 30. Januar vorgesehen.

(dpa)