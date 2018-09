Auf dem Gelände einer Kläranlage in Bad Homburg (Hochtaunuskreis) ist am Mittwochmorgen die Leiche eines 37-jährigen Mannes gefunden worden. Hinweise auf die Todesursache gebe es bislang nicht, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Die Leiche soll obduziert werden. Der aus Oberursel stammende Mann lag auf dem Weg zwischen zwei Gebäuden.

(dpa)