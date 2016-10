Leiche bei Gleisbauarbeiten entdeckt

Bei Gleisbauarbeiten in Frankfurt ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Der Tote habe in einem Gebüsch gelegen - und das vermutlich schon mehrere Wochen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Eine Obduktion soll Aufschluss über die Todesursache geben. Nach Angaben des Sprechers steht die Identität des Mannes noch nicht zweifelsfrei fest. In dem Frankfurter Stadtteil Nieder-Eschbach war bereits im August die Leiche einer Unbekannten gefunden worden. Bei ihr gehen die Ermittler von einem Verbrechen aus.

