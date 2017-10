Leiche des Piloten wird nach Flugzeugabsturz untersucht

Nach dem Absturz eines Sportfliegers im Vogelsberg soll die Leiche des Piloten nun am Donnerstag in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Das sagte Polizeisprecher Wolfgang Keller am Dienstag in Lauterbach. Davon erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse. Der 66-jährige Pilot aus Staufenberg im niedersächsischen Landkreis Göttingen war mit seinem Ultraleichtflugzeug am Freitag in Eschwege gestartet und in einen Wald bei Grebenhain gestürzt.

Bislang gebe es keine Hinweise auf einen technischen Defekt der Maschine, sagte Keller. Mit einem abschließenden Ergebnis einer Untersuchung sei aber erst in einigen Wochen zu rechnen. Möglicherweise sei die Witterung mit Wolken und Nebel Absturzursache gewesen.

(dpa)