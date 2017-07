Leiche im Main: Polizei schließt Gewaltverbrechen aus

Die Obduktion der im Main in Rüsselsheim gefundenen Leiche eines Mannes hat keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergeben. Die genauen Todesumstände seien weiterhin nicht bekannt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Darmstadt. „Entweder war es ein Suizid oder ein Unglück.” Fest steht: Der Mann ist ertrunken. Die Identität des Toten ist den Angaben zufolge noch unklar. Eine Vermisstenanzeige sei bei der Polizei nicht eingegangen. Ermittler schätzen das Alter des Mannes auf 25 bis 30 Jahre. Ein Passant hatte die Leiche am Montag im Fluss entdeckt.

(dpa)