Leiche im Main bei Rüsselsheim gefunden

Spaziergänger haben am Samstag im Main bei Rüsselsheim eine Leiche gefunden. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen Mann, der seit Donnerstag nach einem Bad in dem Fluss vermisst wurde. Die Passanten hätten den treibenden Körper gegen 10.40 Uhr entdeckt. Feuerwehr und Wasserschutzpolizei bargen den Leichnam.

Am Donnerstag hatte ein Freund des Mannes in einem nahe gelegenen Obdachlosenheim gemeldet, dass sein Begleiter nicht mehr aus dem Fluss gekommen sei und in Richtung Rüsselsheim treibe. Seitdem war von der Unglücksstelle auf Höhe einer Kläranlage zwischen Raunheim und Rüsselsheim bis zum Hafen Raunheim intensiv nach dem Mann gesucht worden. Dabei kamen unter anderem zwei Hubschrauber sowie Boote von Feuerwehr, Deutscher Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und Wasserschutzpolizei zum Einsatz.

(dpa)