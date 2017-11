Leichter Rückgang bei Gewerbesteuer

Die Gemeinden in Hessen haben in den ersten drei Quartalen des Jahres 3,7 Milliarden Euro eingenommen. Das waren 56 Millionen Euro (1,5 Prozent) weniger als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Damit seien die Einnahmen weiter auf hohem Niveau, der leichte Rückgang sei „ohne Belang”.

Die höchsten Gewerbesteuer-Einnahmen erzielte mit 1,3 Milliarden Euro nach wie vor Frankfurt, verbuchte aber zugleich den größten Rückgang (minus 98 Millionen Euro beziehungsweise 7,0 Prozent). Ein außergewöhnliches Plus von 1120,4 Prozent erzielte dagegen Oberursel. Die Stadt im Taunus steigerte ihre Einnahmen um 28 Millionen auf 30 Millionen. Dieser enorme Zuwachs ist den Statistikern zufolge auf einen außergewöhnlichen Rückgang im vergangenen Jahr zurückzuführen.

Hessenweit konnten 293 Gemeinden in den ersten drei Quartalen des Jahres 2017 ihre Gewerbesteuereinnahmen um insgesamt 317 Millionen Euro steigern. Die restlichen 133 Gemeinden mussten den Angaben zufolge Einbußen von 373 Millionen Euro hinnehmen.

(dpa)