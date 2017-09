Leichtes Erdbeben reißt Anwohner aus dem Schlaf

In Südhessen hat am frühen Donnerstagmorgen für knapp neun Sekunden die Erde gebebt. Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie vermeldete ein leichtes Beben der Stärke 2,6 gegen 05.39 Uhr. Das Zentrum des Bebens lag demnach im Bereich Ober-Ramstadt in circa sieben Kilometer Tiefe. Bei der Polizei in Südhessen waren am Morgen noch keine Schäden gemeldet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, seien jedoch mehrere Anrufe verunsicherter Anwohner eingegangen, die das Beben gespürt hatten.

(dpa)