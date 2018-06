Frankfurter Bildungsstätte: „Lernlabor” informiert über Anne Frank

Die Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank will mit einem „Lernlabor” Jugendliche für die Gefahren des Rechtspopulismus sensibilisieren. Das Lernlabor will kein Museum sein, sondern „ein Ort der Auseinandersetzung mit Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in Vergangenheit und Gegenwart”, wie die Bildungsstätte Anne Frank am Montag berichtete. Sie liegt nur wenige hundert Meter von Anne Franks Geburtshaus im Stadtteil Dornbusch entfernt.

Nach drei Jahren Vorbereitung soll das Labor am 12. Juni eröffnet werden. Die berühmte Tagebuchautorin, die als 15-Jährige von den Nazis ermordet wurde, wär an diesem Tag 89 Jahre alt geworden. In dem Labor sollen Jugendliche mit ihrem Leben und Werk vertraut gemacht werden und lernen, „Fragen aus der Geschichte auf die Gegenwart anzuwenden”, wie es bei der Vorbesichtigung hieß. Das Lernlabor sei „ein wegweisendes Bildungsangebot in Zeiten des erstarkenden Rechtspopulismus, das Jugendliche fit macht, um Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung zu erkennen und entgegenzutreten.”

Zum Eröffnungsfestakt haben sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, angekündigt. Beim Wochenende der offenen Tür (16./17. Juni) will unter anderem der Musiker Moses Pelham dabei sein.

