Letzte Plenarwoche des Jahres beginnt

Mit einer Regierungserklärung von Kulturminister Boris Rhein (CDU) startet der hessische Landtag heute in die letzte Plenarwoche des Jahres. Rhein hat seine Rede unter das Motto „70 Jahre Hessen - Kultur stiftet Identität, Verbundenheit und Vielfalt” gestellt, anschließend ist eine Debatte über die Kulturpolitik der schwarz-grünen Landesregierung geplant. Zudem steht am ersten Tag der insgesamt dreitägigen Sitzung der Kampf gegen sogenannte Wildpinkler in den Innenstädten auf dem Programm. Schwarz-Grün plant dazu eine Toilettenpflicht für alle Gaststätten, die neu eröffnen und Alkohol ausschenken. Der entsprechende Gesetzesentwurf der Landesregierung steht zur Verabschiedung an.

