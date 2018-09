Leuchtturmprojekt der Zoologischen Gesellschaft

Die Zoologische Gesellschaft (ZGF) hat im vergangenen Jahr in 18 Ländern und mit 30 Programmen Naturschutz und den Erhalt großer Wildnisgebiete gefördert. Im 160. Jahr nach der Gründung durch Frankfurter Bürger hat die Naturschutzorganisation allerdings einen „Geburtstagswunsch” gewissermaßen vor der eigenen Haustür: „Wir glauben, Frankfurt ist reif für ein Conservation Center und einen weiteren „Leuchtturm” neben Hochfinanz, Flughafen und Kultur”, sagte ZGF-Geschäftsführer Christof Schenck am Mittwoch bei der Vorstellung des Jahresberichts für 2017.

Ein solches Zentrum, in dem Wissenschaft, praktische Naturschutzarbeit und Pädagogik gebündelt und vernetzt werden könnten, habe in Frankfurt einzigartige Bedingungen, betonte ZGF-Präsident Klaus Becker. Mit der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung habe eine international anerkannte wissenschaftliche Einrichtung mit dem Schwerpunkt Artenvielfalt und Klima ihren Sitz in Frankfurt, ebenso die KfW-Stiftung, die mit dem Bund zu den weltweit großen finanziellen Förderern von Artenvielfalt gehöre. Es gebe bereits erste Gespräche mit dem Kulturdezernat der Stadt.

