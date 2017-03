Licht aus für den Klimaschutz bei der „Earth Hour”

Bei einer symbolischen Aktion für den Klimaschutz sind an mehreren Orten in Hessen die Lichter ausgegangen. An der elften Auflage der „Earth Hour” (Stunde der Erde) beteiligte sich am Samstagabend ab 20.30 Uhr unter anderem die größte Stadt des Landes Frankfurt. Die Skyline war zeitweise ziemlich finster.

Wer bei der Aktion mitmacht, schaltet für eine Stunde die Lichter aus. Bekannte Sehenswürdigkeiten und Gebäude rund um den Globus waren zwischenzeitlich dunkel.

In Frankfurt war zudem eine Party geplant, bei der die Gäste den benötigten Strom durch ihre Bewegungen auf einer speziellen Tanzfläche selbst erzeugen. Auch Wiesbaden, Darmstadt, Gießen und Kassel sowie kleinere Kommunen wie Michelstadt im Odenwaldkreis hatten ihre Teilnahme angekündigt.

Mit der Aktion der Umweltstiftung WWF soll auf die Belange des Klimaschutzes aufmerksam gemacht werden. Vergangenes Jahr hatten sich weltweit rund 7000 Städte an der „Earth Hour” beteiligt, rund 240 davon in Deutschland.

(dpa)