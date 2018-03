Lichtenauer Mineralquellen mit leichtem Umsatzrückgang

Der Getränkehersteller Lichtenauer Mineralquellen GmbH hat im vergangenen Jahr einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen. 50,3 Millionen Euro bedeuteten ein Minus von 0,6 Prozent, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 165,1 Millionen Liter alkoholfreie Getränke abgefüllt worden. Mit einem Plus von 0,1 Prozent sei diese Entwicklung gegenläufig zum Markt für alkoholfreie Getränke in Ostdeutschland gewesen, der um 3,1 Prozent rückläufig gewesen sei.

Die Lichtenauer Mineralquellen GmbH ist eigenen Angaben zufolge ein selbstständiges Tochterunternehmen der Hassia Mineralquellen Bad Vilbel (Hessen). Aktuell stellen danach 217 Mitarbeiter, darunter 14 Auszubildende, in Lichtenau bei Chemnitz über 60 Produkte her, unter die circa 160 verschiedenen Markenartikeln fallen.

(dpa)