Prozess in Frankfurt: Liebespaar überfahren: Gericht verhandelt tödlichen Unfall

Nach einem Verkehrsunfall mit einer Toten und einem Verletzten steht der mutmaßliche Verursacher von Dienstag (24. Oktober) an vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem heute 27-Jährigen zur Last, im September 2015 in Kriftel (Main-Taunus-Kreis) in einen Verkehrskreisel gefahren zu sein, obwohl sich auf einem Zebrastreifen noch ein Liebespaar Küsse gab. Beim anschließenden Aufprall fiel der 38 Jahre alte Mann zu Boden. Die 41 Jahre alte Frau wurde auf die Motorhaube geschleudert und 400 Meter von dem Wagen des Angeklagten mitgeschleift. Das Opfer erlag kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft geht von einem bedingten Tötungsvorsatz des zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss stehenden Angeklagten aus. Die Anklage lautet nun auf Totschlag sowie Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Der aus Frankfurt stammende Mann soll sich über das den Zebrastreifen blockierende Pärchen geärgert haben und deshalb auf die beiden Opfer zugefahren sein. Warum er nach dem Zusammenstoß weitergefahren ist, blieb zunächst unklar. Das Gericht hat zunächst fünf Verhandlungstage eingeplant. Anfang November wollen die Richter das Urteil sprechen.

