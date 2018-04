Kirche

Limburger Christen kritisieren Markus Söders Kruzifix-Pläne

Vom 1. Juni an soll in allen staatlichen Behörden Bayerns ein Kreuz hängen. Das hat der dortige Ministerpräsident Markus Söder (CDU) gerade bekannt gegeben – was bundesweit für Diskussionen sorgt, auch im Raum Limburg.