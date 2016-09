Georg Bätzing im Interview: Limburgs neuer Bischof wirbt um Vertrauen

Als Nachfolger von Skandal-Bischof Tebartz-van Elst tritt Georg Bätzing in gut zwei Wochen sein Amt in Limburg an. Vor dem Job habe er ziemlichen Respekt, sagt der künftige Oberhirte im Gespräch mit Birgit Reichert (dpa). Vor seiner Weihe geht er erstmal noch ins Kloster – auf Exerzitien.

Neuer Bischof von Limburg zu werden, ist sicherlich nicht einfach. Haben Sie auch ein bisschen Bammel davor?

GEORG BÄTZING: Bammel nicht, aber ich habe großen Respekt vor dem Bischofsamt insgesamt. Ich bin ja jetzt seit einigen Jahren wirklich „nah dran“. Wenn ich auf mein bisheriges priesterliches Leben zurückblicke, habe ich aber das Vertrauen, dass es gut werden kann. Ich habe mich nie um ein Amt in der Kirche beworben, sondern bin immer mit meinen Aufgaben gewachsen.

Das Vertrauen in das Bischofsamt ist in Limburg schwer angekratzt. Was werden Sie tun, um es zurückzugewinnen?

BÄTZING: Ich glaube, das Allerwichtigste ist hören, miteinander sprechen, Verlässlichkeit, natürlich auch positive Impulse setzen, beieinander bleiben. Das haben, glaube ich, die Menschen in Limburg einige Zeit vermisst. Und das wollen sie gerne von ihrem Bischof.

Was werden Ihre ersten Projekte in Limburg sein?

BÄTZING: Das Bistum Limburg hat elf Bezirke. Und meine Idee ist: Ich werde diese Bezirke nacheinander besuchen. Das wird meine erste Aufgabe sein, um das Bistum, die Menschen, die Verantwortlichen kennenzulernen. Ich habe auch schon vor allem im Juli ganz viele Gespräche geführt, viele einzelne Menschen, Gremien und auch Gruppen getroffen – und das gibt mir eine gewisse Sicherheit, denn es ist mir viel Offenheit begegnet und auch die Bereitschaft, mir mit Vertrauen entgegenzukommen.

Haben Sie den Eindruck, die Limburger freuen sich auf Sie?

BÄTZING: Ich erlebe Herzlichkeit, Offenheit und Freude. Das tut gut. Mir ist es wichtig, dass die Menschen mich kennenlernen, denn im Moment kennen sie vor allem die Bilder, die die Medien von mir zeichnen. Denn: Ein Mensch ist ein Mensch, und auch ein Bischof ist ein Mensch.

Was muss noch aufgearbeitet werden?

BÄTZING: Das muss ich erstmal erfahren und hören. Da reichen ein paar einzelne Gespräche nicht, um auch innerlich sicher zu werden: Woran muss man arbeiten? Das große Stichwort ist Versöhnung nach Verletzungen und Verwundungen. Es geht auch um Heilungsprozesse, und die brauchen Zeit.

Nicht nur das Bistum Limburg war in der Krise, die katholische Kirche insgesamt befindet sich in einer schwierigen Zeit. Wie kann Kirche wieder glaubwürdiger werden?

BÄTZING: Es gibt eine gewisse Zwiespältigkeit. In all den Bereichen, wo wir ganz nah bei den Menschen stehen, also im sozialen Bereich, im karitativen Kontext, in Bildungskontexten haben wir eine hohe Glaubwürdigkeit. Schwieriger tun wir uns mit dem „Innenleben“ der Kirche. Wir tun uns schwer, diesen Schatz des Glaubens anzubieten und attraktiv zu machen. Es muss darum gehen, Menschen zu ermutigen, selber Zeugen dieses Glaubens zu sein. Die Kirche, das seid ihr! Das sind nicht nur die Bischöfe, die Priester und die Hauptamtlichen, das seid ihr und das sind wir zusammen.

Nach der Trierer Diözesansynode, könnten Sie sich auch eine Synode im Limburger Bistum vorstellen?

BÄTZING: Auch dazu muss ich die Diözese erst kennenlernen. Ich weiß, es gibt in Limburg synodale Prozesse, die gut eingeübt sind, die lange Tradition und eine hohe Verbindlichkeit haben. Ich werde da gut hinschauen und dann werden wir miteinander die Frage klären.

Wie fanden Sie die frei stehende Badewanne in der Limburger Bischofswohnung – die ja für Prunk und Protz steht?

BÄTZING: Die fand ich überhaupt nicht anstößig. Es ist ja nicht so, wie oft berichtet worden ist. Aber wo man selbst wohnt, da muss man sich wohlfühlen. Das ist auch eine Frage der Atmosphäre. Das war für mich etwas, was ich relativ bald klar hatte. Und deswegen war ich dann dankbar, dass das Bistum Limburg mir einige andere Wohnoptionen eröffnet hat.

Wie sehen Ihre Tage vor der Bischofsweihe in Limburg aus?

BÄTZING: Diese Woche ist ganz viel Arbeitsalltag, und es sind Übergabegespräche zu führen. Nächste Woche pendele ich noch mal, werde einen kleinen Umzug arrangieren mit dem eigenen Auto und einem VW-Bus. Und die Woche vor der Weihe gehe ich in Exerzitien. Nach Eibingen, zu den Benediktinerinnen, das ist dann auch schon im Bistum Limburg.