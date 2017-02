Linienbus kommt von Straße ab: 60 000 Euro Schaden

Der Fahrer eines Linienbusses ist in Mittelhessen mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen mehrere Hindernisse geprallt. Dabei sei in der Nacht zu Montag in Angelburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) ein Schaden von fast 60 000 Euro entstanden, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand. Fahrgäste waren nicht an Bord. Nach Angaben der Polizei kam der Bus aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab. Das Fahrzeug rammte eine Gartenmauer, eine Straßenlaterne, mehrere Verkehrsschilder und Bäume sowie eine Hauseingangstreppe. Vor einer Hauswand sei der Bus dann zum Stehen gekommen.

(dpa)