Linke berät über Programm-Eckpunkte zur Landtagswahl

Auf ihrem Parteitag in Butzbach berät die hessische Linke am Wochenende über die Eckpunkte ihres Programms zur Landtagswahl im kommenden Jahr. Ein entsprechender Leitantrag soll am Samstagnachmittag, dem ersten Tag der zweitägigen Veranstaltung, beschlossen werden. Außerdem werden die hessischen Mitglieder des Partei-Bundesausschusses gewählt. Zum 10. Landesparteitag der Linken wird am Samstag auch der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger erwartet.

Die Linke ist derzeit mit sechs Abgeordneten im Hessischen Landtag vertreten. Bei der Landtagswahl im Jahr 2013 hatte die Partei mit 5,2 Prozent der Wählerstimmen knapp den Einzug ins Landesparlament geschafft.

(dpa)