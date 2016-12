Linke fordern Abschiebestopp für Afghanistan

Die Linken-Fraktion im hessischen Landtag hat mögliche Sammelabschiebungen nach Afghanistan verurteilt. „Wer Menschen nach Afghanistan abschiebt, schickt Menschen in ein Kriegsgebiet”, erklärte die migrationspolitische Sprecherin, Gabi Faulhaber, am Mittwoch am Rande der Plenarsitzung. Sie forderte die schwarz-grüne Landesregierung auf, sich nicht an geplanten Sammelabschiebungen nach Afghanistan zu beteiligen. Auf Antrag der Linken will der Landtag am Nachmittag über das Thema beraten.

Nach Informationen der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl könnte eine erste Sammelabschiebung am Mittwochabend von Frankfurt aus stattfinden. Am frühen Abend (gegen 17.30 Uhr) wollen Gegner dieses Vorgehens am Flughafen zu einer Kundgebung zusammenkommen. An den Protesten beteilige sich auch die Linken-Fraktion, sagte ein Sprecher.

(dpa)