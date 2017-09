Linke fordern Wahlrecht für dauerhaft betreute Menschen

Politik in Hessen Hitzige Landtagsdebatte über Umgang mit der AfD

Wiesbaden. Ob der Einzug der AfD in den Bundestag vor allem eine Denkzettelwahl war, wird sich in Hessen spätestens in rund einem Jahr bei der Landtagswahl zeigen. Hessens etablierte Parteien wollen ihrem neuen Gegner in den nächsten Monaten die Grenzen aufzeigen. mehr