Verfassung: Linke fordert Recht auf Wohnen

Eine Chance auf Durchsetzung hat sie nicht, aber die Linke trifft einen Nerv der Zeit: Sie will in der hessischen Verfassung ein Grundrecht auf Wohnen verankern. Dann könnten Menschen, die keine bezahlbare Wohnung finden, sogar klagen.

Immer höhere Mieten, zu große Familien in zu kleinen Wohnungen, lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen, drohende Obdachlosigkeit. In Deutschland, besonders in Ballungsräumen wie dem Rhein-Main-Gebiet, gibt es zu wenige Wohnungen, vor allem günstige fehlen.

Die Linke im Landtag will diesen Mangel nun mit einem „Grundrecht auf Wohnen“ in der hessischen Verfassung bekämpfen. „Menschen müssen in dieser Gesellschaft wohnen, sonst kann man in dieser Gesellschaft nicht leben“, sagte der Linken-Abgeordnete Ulrich Wilken am Dienstag, als er in Wiesbaden den Gesetzentwurf vorstellte: „Jeder Mensch hat das Recht auf eine menschenwürdige und diskriminierungsfrei zugängliche Wohnung und auf Versorgung mit Wasser und Energie. Die Miete muss einkommensgerecht sein“, heißt es dort.

Plan für Sozialwohnungen

Das würde dann bedeuten, sagte Wilken, dass einzelne Bürger ihr Recht auf eine Wohnung vor Gericht erstreiten könnten. Denn es gehe hier um ein einklagbares Grundrecht und nicht um die von anderen Parteien geplanten Staatsziele, die nach Ansicht der Linken „zwar einen gewissen Wohlklang haben, aber nichts als leere Worthülsen sind“.

Deshalb hat die Linke auch die Spalte „finanzielle Auswirkungen“ ausgefüllt: Um den sozialen Wohnungsbau in Hessen stufenweise auszubauen, seien in den kommenden fünf Jahren bis 2023 rund 770 Millionen Euro nötig, heißt es da. Das wird am Freitag von den Abgeordneten diskutiert, zusammen mit den 18 weiteren Änderungen für die hessische Landesverfassung. Auf 15 davon hat sich die Mehrheit aus CDU, SPD, Grünen und FDP in der überfraktionellen Arbeitsgruppe zur Verfassung, der Enquetekommission, geeinigt. Die Linke stimmte einigen Punkten zu wie der Abschaffung der Todesstrafe, der Stärkung der Kinderrechte und dem Vorhaben, dass schon 18-Jährige für den Landtag kandidieren dürfen, nicht erst 21-Jährige.

Die SPD will zusätzlich ein Recht auf kostenfreie Bildung in der Verfassung verankern und damit nicht nur den kostenlosen Besuch von Kitas, Tagesmüttern und Schulen garantieren, sondern auch eine Einführung von Studiengebühren auf Dauer verhindern.

Die ebenfalls oppositionelle FDP will die Regelung abschaffen, wonach der hessische Ministerpräsident unbegrenzt wiedergewählt werden kann. Das soll nach dem Willen der Liberalen nur noch einmal möglich sein. Für den amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) würde das bedeuten, das er nicht noch einmal antreten könnte. Zudem will die FDP per Verfassung sicherstellen, dass es im Landtag immer eine Opposition geben muss.