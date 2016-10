Studenten in Hessen: Linke fordert mehr bezahlbare Wohnheimplätze für Studenten

Linken-Fraktionschefin Janine Wissler hat der schwarz-grünen Landesregierung Versäumnisse beim Bau von Studentenwohnheimen vorgeworfen. Studenten bräuchten „keine Luxusappartements oder Edelresidenzen, sondern bezahlbaren Wohnraum in ausreichender Menge”, sagte Wissler am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden und verwies auf Studentenwohnungen in Frankfurt mit Quadratmeterpreisen bis zu 45 Euro. Dies zeige, dass das Problem nicht dem freien Markt überlassen werden dürfe. Frankfurt und Darmstadt gehörten zu den Städten mit der schlechtesten Versorgung bundesweit.

Wohnungsbauministerin Priska Hinz (Grüne) wies die Vorwürfe zurück. Das Land habe ausreichend Finanzierungsmöglichkeiten geschaffen. „Wir haben die Aufholjagd begonnen, und ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Jahren viele Wohnheime in Hessen neu eröffnen können”, sagte Hinz im Parlament. Die Grünen-Abgeordnete Martina Feldmayer erklärte, 2015 seien 25 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden, um 1000 neue Studenten-Wohnplätze zu bauen. Auch der CDU-Abgeordnete Ulrich Casper verwies auf die Neubauprogramme des Landes.

(dpa)