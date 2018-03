Linke stellen Entwurf für verschärftes Vergabegesetz vor

Die Linken-Fraktion im hessischen Landtag will Unternehmen, die sich für öffentliche Aufträge bewerben, stärker in die Pflicht nehmen. Das aktuelle Tariftreue- und Vergabegesetz sei völlig unzureichend, um soziale und ökologische Standards zu verbessern, teilte die Fraktionsvorsitzende Janine Wissler am Freitag in Wiesbaden mit.

Ein Gesetzentwurf der Linken sieht strengere Kontrollen vor, etwa zur vorgeschriebenen Zahlung von Tariflöhnen. „Das alles klappt nicht mit Freiwilligkeit”, erklärte Wissler. Nötig sei eine starke Prüfbehörde, die aktiv kontrolliert und sanktioniert.

Das bisherige Gesetz biete außerdem riesige Schlupflöcher wie beispielsweise die mangelnde Haftung eines Generalunternehmers für seine Subunternehmen. Dies muss nach Meinung der Linken geändert werden. Außerdem sollte nach den Worten von Wissler ein vergabespezifischer Mindestlohn von zwölf Euro in Hessen gezahlt werden.

Der Gewerkschaftssekretär der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Johannes Schader, forderte mehr Kontrollen bei der Vergabe durch die Auftraggeber. Als Beispiel nannte er die Stadt Köln, bei der Vertreter der Kommune regelmäßig auf den Baustellen unterwegs seien. Der Gesetzentwurf der Linken wird kommenden Mittwoch (21. März) Thema im Landtagsplenum.

(dpa)