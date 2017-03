Linke zieht mit Leidig an der Spitze in Bundestagswahl

Die hessische Linke hat Sabine Leidig als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl am 24. September bestimmt. Die 55-Jährige aus Kassel sitzt bereits im Bundestag und erhielt auf einem Parteitag in Kaufungen (Kreis Kassel) 77,8 Prozent der Stimmen, wie der Landesverband am Samstag mitteilte. Leidig forderte den Angaben zufolge einen sozialökologischen Umbau der Gesellschaft und die Umverteilung von Reichtum.

Auf Platz zwei setzte sich das Landesvorstandsmitglied Achim Kessler aus Frankfurt mit 69,4 Prozent gegen einen Gegenkandidaten durch. Auf Platz drei wurde die Bundestagsabgeordnete Christine Buchholz aus dem Kreisverband Offenbach mit 86,3 Prozent. Auf Platz vier setzte sich der Geschäftsführer der Landtagsfraktion Jörg Cezanne vom Kreisverband Groß-Gerau gegen einen Gegenkandidaten durch, wie der Landesverband mitteilte.

(dpa)