Linken-Fraktionschef van Ooyen gibt Landtagsmandat auf

Rund 600 „Reichsbürger” leben in Hessen

Wiesbaden. Rund 600 sogenannte Reichsbürger leben nach Angaben von Innenminister Peter Beuth (CDU) in Hessen. Eine mittlere zweistellige Zahl dieser Gruppe werde dem Rechtsextremismus zugeordnet, erklärte der Minister am Donnerstag in Wiesbaden. mehr