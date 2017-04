Löwen Frankfurt sichern sich DEL2-Meisterschaft

Das Eishockey-Team der Löwen Frankfurt hat sich die Meisterschaft in der DEL2 gesichert. Im sechsten Playoff-Endspiel setzten sich die Hessen am Dienstagabend klar mit 5:2 (0:0, 2:1, 3:1) gegen die Bietigheim Steelers durch. Damit holten die Löwen in der Serie nach dem Modus Best of seven den entscheidenden vierten Sieg. Die Rückkehr in die DEL durften die Löwen vor 6990 Zuschauern in der Frankfurter Eissporthalle aber nicht feiern. Einen Aufstieg lassen die Statuten der DEL weiterhin nicht zu.

(dpa)