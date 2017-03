Abitur nach landesweit einheitlichen Kriterien: Lorz: Hessisches Abitur steht wieder für Qualität

Für Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hat sich die Einführung des Abiturs nach landesweit einheitlichen Kriterien bewährt. Hessens Abitur stehe wieder für Qualität, sagte Lorz am Mittwoch in Wiesbaden anlässlich des zehnten Geburtstags des Modells. Die landesweite Vergleichbarkeit der Ergebnisse sowie eine Verlässlichkeit des höchsten Schulabschlusses komme sowohl bei Schülern, Lehrern und Eltern als auch der Wirtschaft und Wissenschaft gut an.

In diesem Schuljahr starten die schriftlichen Abiturprüfungen am (morgigen) Donnerstag mit dem Fach Englisch. Rund 25 500 Prüflinge an 262 Schulen werden an dem Landesabitur teilnehmen. Die meistgewählten Fächer in den schriftlichen Abiturprüfungen sind Mathematik, gefolgt von Englisch, Deutsch, Biologie, Politik und Wirtschaft sowie Geschichte.

Die Einführung des Landesabiturs geht unter anderem auf die Ergebnisse der PISA-Studie im Jahr 2001 zurück, die Deutschland im Vergleich zu anderen Industrienationen einen Rückstand in der Bildung der Schüler attestiert hatte. 2007 legten dann die ersten Schüler in Hessen das Landesabitur ab. Der erste Schnitt nach Abschluss der mündlichen und schriftlichen Prüfungen lag nach Abgaben des Kultusministeriums bei 2,48. Im vergangenen Jahr wurde eine Durchschnittsnote von 2,40 erzielt.

(dpa)