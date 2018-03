Lotto Hessen kritisiert Wildwuchs illegaler Anbieter

Der Aufsichtsratschef von Lotto Hessen, Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), hat die deutliche Zunahme von illegalen Anbietern in der Glücksspielbranche scharf kritisiert. Während die staatlichen Lotteriegesellschaften einer Vielzahl von Vorgaben unterliegen würden, agierten die illegalen Glücksspielanbieter praktisch im rechtsfreien Raum. Es herrsche Anarchie statt Regelung auf dem Glücksspielmarkt, mahnt der Minister nach Informationen, die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorliegen.

Als Beleg führt der CDU-Politiker demnach die Geschäftsentwicklung in der Branche an. Das klassische Lotto sei in den letzten 15 Jahren um rund ein Drittel zurückgegangen, während illegale Online-Wetten aus dem Ausland auf die Lotto-Ziehungsergebnisse deutlich zulegten. Die Werbeausgaben dieser kopierenden Internetanbieter lägen mittlerweile so hoch wie die des gesamten deutschen Lotto- und Totoblocks. Die Lotto Hessen GmbH präsentiert am Montag in Wiesbaden ihre Jahreszahlen.

(dpa)