Lottoglück am Jahresende: Zwei Hessen gewinnen Millionen

Für zwei Hessen hat das Jahr 2016 mit einem Geldsegen geendet: Sie haben mehrere Millionen Euro im Lotto gewonnen. Wie Lotto Hessen am Montag mitteilte, gewann einer der beiden am Freitag rund 2,7 Millionen Euro in der Lotterie Eurojackpot. Dem Tipper im Main-Kinzig-Kreis fehlte lediglich eine richtige Zahl, um den 90 Millionen Euro schweren Jackpot zu knacken. Am Samstag gelang einem Spieler im Odenwaldkreis ein Volltreffer bei der Glücksspirale. Mit der richtigen siebenstelligen Nummer gewann er rund 2 Millionen Euro.

Die beiden Gewinner waren im Jahr 2016 der sechste und siebte hessische Lotto-Millionär. Sie hatten anonym getippt und waren zunächst noch unbekannt.

(dpa)