Reden wir mal über Politik: Die Jungen Liberalen in Hessen wollen wieder mehr „Fortschritt in die bräsige Zeit bringen“. Wie das gehen soll, sagt Lucas Schwalbach, Vorsitzender der Jungen Liberalen im Land. Mit ihm sprach unser Reporter Dieter Hintermeier.

Der Landesparteitag der FDP in der nächsten Woche wirft seine Schatten voraus. Mit welchen Forderungen gehen die Julis ins Rennen?

LUCAS SCHWALBACH: Hier wollen wir Julis noch einige Akzente setzen. Wir Julis wollen die Absenkung des aktiven Wahlrechts auf 16 Jahre fordern. Der Onlinehandel verändert unsere Einkaufsgewohnheiten, und der stationäre Einzelhandel muss in die Lage gebracht werden, hierauf zu reagieren. Daher wollen wir Julis eine Freigabe der Ladenöffnungszeiten auch an Sonntagen.

Lassen Sie uns auf die Landtagswahl schauen. Was muss in Hessen besser werden?

SCHWALBACH: Wenn wir auch in den nächsten Jahren vorne dabei sein wollen, bedarf es einer stärkeren Konzentration auf die Bildungspolitik und Digitalisierungsstrategien. Der Pakt für den Nachmittag ist eine Mogelpackung. Die Finanzierung reicht nicht, um echte Nachmittagsangebote zu schaffen, die mehr als Verwahrung sind. Hier muss dringend nachgebessert werden.

Wie sieht es mit der Digitalisierung aus, ein Steckenpferd Ihrer Partei?

SCHWALBACH: Digitalisierung verändert unser ganzes Leben, nur in der Politik ist sie noch nicht angekommen. Dass Studenten im Vogelsberg nicht ihre Vorlesung streamen können und in der Bahn andauernd das Handynetz abbricht, ist dabei nur ein kleiner Teil. Statt Smartphones in Schulen zu verbieten, müssen moderne Medien fester Bestandteil im Klassenzimmer werden. Brockhaus heißt heute Wikipedia, und die hessischen Schüler müssen lernen, damit kritisch umzugehen.

Apropos Kritik. Wie beurteilen Sie die Arbeit der schwarz-grünen Koalition in Hessen?

SCHWALBACH: Schwarz-Grün ist vor allem eins: selbstgefällig. Doch in keinem Bereich ist Hessen in den letzten fünf Jahren vorangekommen. In der Bildungspolitik wird sich auf den Erfolgen früherer Zeiten ausgeruht, der Brexit wurde verschlafen, Start-ups gehen eher nach Berlin als nach Frankfurt und besagte Digitalisierung ist für die schwarz-grüne Landesregierung anscheinend kein Thema.

Würde es eine schwarz-gelbe oder alternativ eine „Jamaika“-Koalition besser machen?

SCHWALBACH: Am liebsten ist uns Jungen Liberalen eine Koalition, in der liberale Projekte umgesetzt werden. Dies kann in einer Koalition mit Union und Grünen gelingen, muss es aber nicht. Als Freie Demokraten treten wir mit eigenen Inhalten und Überzeugungen an und nicht als Steigbügelhalter für ein „Weiter so“ von SchwarzGrün.

Wie stehen Sie zu einem Parteienbündnis mit der SPD nach der Landtagswahl?

SCHWALBACH: Inhaltlich stehen sich SPD und Freie Demokraten in Hessen momentan nicht besonders nahe. Aber auch hier gilt: Nicht die Farbe des Parteibuches ist nach der Landtagswahl entscheidend, sondern die gemeinsame Vision, Hessen fit für das 21. Jahrhundert zu machen.

Wo schwächelt Ihre Partei?

SCHWALBACH: Viele haben die FDP früher nicht verstanden. Wir waren weder modern noch bürgernah und haben uns selbst zu sehr auf das Thema Wirtschaft reduziert. Das haben wir angepackt. Wir haben uns in der Zeit außerhalb des Bundestags wieder auf den Kern unserer Politik besonnen: liberale Politik, die Chancen für jeden Einzelnen schafft, und das in allen Lebensbereichen.

Ist der Neuanfang Ihrer Partei mit Christian Lindner gelungen?

SCHWALBACH: Der Neuanfang ist gelungen. Jetzt geht es darum, unsere Chance zu nutzen und Fortschritt in eine bräsige Zeit zu bringen. Auch Stefan Ruppert als Landesvorsitzender und René Rock als Spitzenkandidat haben das erkannt und setzen neue Schwerpunkte in ihrer Politik. Daher bewerten wir auch als Junge Liberale den Neuanfang der FDP als gelungen.

Welche Chancen rechnen Sie Ihrer Partei bei den Landtagswahlen aus?

Unser Ziel ist es, dass in der kommenden Legislaturperiode möglichst viele Punkte aus unserem Wahlprogramm umgesetzt werden. Hierfür werden wir noch stärker unsere Vorschläge kommunizieren müssen, wenn uns das gelingt, gehe ich von einem starken Wahlergebnis in Hessen aus.

Welche politischen Ziele haben Sie sich noch persönlich gesetzt?

SCHWALBACH: Bis zur Landtagswahl im Oktober möchte ich persönlich mit möglichst vielen jungen Menschen ins Gespräch kommen. Die Wahlbeteiligung bei Landtagswahlen muss sich verbessern. Selten war es so wichtig wie in diesem Jahr, für eine offene und freiheitliche Gesellschaft einzutreten. Deshalb möchte ich allen Mut machen, selbst politisch aktiv zu werden und für eine starke Demokratie einzutreten.