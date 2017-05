Regierungserklärung im Landtag: Lucia Puttrich spricht über Europa

Nach der Osterpause wird von heute an wieder im Landtagsplenum debattiert. Die Abgeordneten erwartet ein pralles Programm – die Themen reichen von Europa, über Schule bis zum Städtebau. Zum letzten Mal am Rednerpult: der scheidende Chef der FDP-Fraktion Rentsch.

Ob Brexit, Präsidentenwahl in Frankreich oder die angespannte Beziehung der EU zur Türkei: An aktuellen Themen mangelt es Europaministerin Lucia Puttrich bei ihrer Regierungserklärung am heutigen Dienstag im hessischen Landtag nicht. Im Anschluss an die Rede der CDU-Politikerin wird eine muntere Debatte erwartet.

An dem ersten von drei Plenartagen steht zudem die Novelle des Schulgesetzes auf der Agenda, das dann wohl am Donnerstag verabschiedet wird. Unter anderem sollen darin der „Pakt für den Nachmittag“ mit zusätzlicher Betreuung bis 17.00 Uhr, das Aus für die eigenständigen Hauptschulen und Schulbündnisse für die Inklusion behinderter Kinder gesetzlich verankert werden.

Am Mittwoch verabschiedet sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Florian Rentsch. Er will Mitte Mai sein Amt niederlegen und in die Wirtschaft wechseln. Der 42-Jährige wird über den Wirtschafts- und Industriestandort Hessen reden – und sicherlich auch ein paar persönliche Worte an die Abgeordneten richten.

Auf Initiative der CDU-Fraktion geht es außerdem um die Kampagne „Hessen lebt Respekt“, mit der die Landesregierung in diesem Jahr für ein rücksichtsvolles Miteinander und ehrenamtliches Engagement wirbt. Die SPD-Fraktion knüpft sich in ihrem Antrag mal wieder das Thema Frankfurter Flughafen vor. Mit der gezielten Anwerbung von Billig-Airlines werde die Lärmbelastung für die Anwohner steigen, so die Kritik.

Das Einkommensplus für Landesbeamte wird in ein Gesetz gegossen – über den Entwurf debattieren die Abgeordneten ebenfalls am Mittwoch. Nach zahlreichen Protesten hatte die schwarz-grüne Regierungskoalition beschlossen, dass die rund 90 000 Beschäftigten wie die Angestellten im öffentlichen Dienst ein zweistufiges Besoldungsplus von insgesamt 4,2 Prozent erhalten.

Die Grünen setzen am Donnerstag einen Schwerpunkt auf den Städtebau, den sie in Hessen „finanziell deutlich gestärkt und breiter aufgestellt“ sehen. Die Linken-Fraktion macht sich für einen Aktionsplan gegen Kinderarmut stark. Außerdem berichtet der Petitionsausschuss des Landtags über seine Arbeit. Jeder Bürger kann sich mit seinen Anliegen und Beschwerden an das Gremium wenden. Im vergangenen Jahr machten 868 Mal Hessen von dieser Möglichkeit Gebrauch – knapp 17 Prozent der Petitionen erledigten sich laut Bericht positiv oder teilweise positiv.

(lhe)