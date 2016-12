Nach Drohung: Lufthansa-Maschine nach Frankfurt muss in New York landen

Schreckmoment in der Luft: Nach einer telefonischen Drohung musste eine Lufthansa-Maschine auf dem Weg von Houston nach Frankfurt in New York landen. An Bord befanden sich mehr als 500 Passagiere.

Nach einer telefonischen Drohung ist eine Passagiermaschine der

Lufthansa

vom texanischen Houston nach Frankfurt zur Landung nach New York umgeleitet worden.

Das Flugzeug sei sicherheitshalber auf dem Flughafen John F. Kennedy gelandet, teilten die Lufthansa und die zuständigen Flughafenbehörden in der Nacht zum Dienstag per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Es handelt sich um den Flug LH441.

Bomb threat prompts jet to land at JFK Airport https://t.co/ycdSncy3rc pic.twitter.com/wtFBiqPAfy — Fox5NY (@fox5ny) December 13, 2016

Die mehr als 500 Passagiere und die Besatzung wurden versorgt, der Airbus A 380 werde weiter intensiv untersucht, erklärte die Lufthansa in Frankfurt am Main am Morgen. Andere Flugzeuge seien nicht betroffen. Laut Flughafenbetreiber sei nichts Verdächtiges an Bord gefunden worden, heißt es auf Twitter.



Passagiere und Crew hätten das Flugzeug sicher und unverletzt verlassen. Nach der Landung seien sie in Hotels untergebracht und versorgt worden, berichtete das Unternehmen weiter. Sie würden nun auf Flüge anderer Fluglinien umgebucht.

Es habe sich um eine Sicherheitslandung, nicht aber um eine Notlandung gehandelt, betonte ein Sprecher der

Lufthansa

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

. Nach der Untersuchung soll der A 380 nach Frankfurt weiterfliegen - allerdings ohne Passagiere an Bord. Dies werde wahrscheinlich im Laufe des Tages geschehen.(dpa/red)