Flughafen Frankfurt: Lufthansa: Ohne Pilotenstreik 35 Flugausfälle am Sonntag

Die Lufthansa-Piloten haben am Sonntag erstmals seit Mittwoch nicht zum Streik aufgerufen. Trotzdem sind die Folgen des mehrtägigen Ausstands für manche Passagiere noch zu spüren. Zwar könne die Fluggesellschaft einen weitgehend normalen Flugbetrieb bieten, dennoch komme es noch zu Einschränkungen. „Konkret heißt das, dass heute 35 Flüge betroffen sind”, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Sonntag in Frankfurt. Acht Flüge seien in München gestrichen, davon fünf Interkontinentalverbindungen, 27 Flüge fallen in Frankfurt aus, 14 davon sind Langstreckenflüge. Sollte die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) auch am Montag nicht zum Streik aufrufen, dürfte der Betrieb wieder normal laufen.

(dpa)