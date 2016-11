Lufthansa-Piloten bestreiken Flüge von und nach Düsseldorf

Im Zuge des geplanten Pilotenstreiks bei der Lufthansa sollen am Mittwoch auch in Düsseldorf 30 Starts und Landungen ausfallen. Nach Informationen der Fluggesellschaft sind in der Landeshauptstadt alle Verbindungen von und nach Frankfurt sowie 20 der 28 Flüge von und nach München betroffen. Am Dienstagabend war allerdings noch nicht über einen Antrag der Lufthansa auf eine gerichtliche Einstweilige Verfügung gegen die Aktion entschieden. Die Langstreckenverbindung von Düsseldorf nach New York pausiert unabhängig vom Streik wegen eines Feiertags in den USA.

(dpa)