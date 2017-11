Nach Air-Berlin-Pleite: Lufthansa fliegt mit Jumbojets zwischen Berlin und Frankfurt

Bericht in Wiesbaden Was wird aus Hessens Ökomodellregionen?

Wiesbaden. Hessens Agrarministerin Priska Hinz (Grüne) berichtet heute in Wiesbaden, was aus den drei Ökomodellregionen im Land wird. Die Förderung für die Regionen in der Wetterau, Nordhessen sowie Fulda läuft Ende des Jahres aus.