Lufthansa holt O2-Chef als Eurowings-Vorstand

Der bisherige O2-Chef Thorsten Dirks soll ab Mai 2017 den Lufthansa-Billigflieger Eurowings weiter aufbauen. Lufthansa berief den 53 Jahre alten Telekommunikationsexperten in den Konzernvorstand, wie Lufthansa am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Dirks habe bewiesen, dass er „wirtschaftlichen Erfolg mit eiserner Kostendisziplin” erreiche, sagte Vorstandschef Carsten Spohr. Die Lufthansa kämpft mit hohen Betriebskosten und baut daher ihre Billigmarke Eurowings aus, die deutlich niedrigere Gehälter zahlt als die Kernmarke.

Dirks' Vorgänger Karl Ulrich Garnadt scheidet aus Altersgründen aus und wird seinen Nachfolger im Übergang beraten. Der Vertrag von Dirks, der auch Präsident des deutschen Digitalverbandes Bitkom ist, läuft zunächst drei Jahre. Telefonica Deutschland (O2) hatte bereits im November mitgeteilt, dass Dirks das Unternehmen Ende März verlässt.

(dpa)