Vorstandschef Spohr will eigene Billigflieger in Frankfurt stationieren: Lufthansa setzt sich gegen Ryanair zur Wehr

Carsten Spohr gab sich gestern morgen kämpferisch. Nachdem am Dienstagabend bereits bekannt geworden war, dass Ryanair vom kommenden Frühjahr an auch am Heimatflughafen der Lufthansa starten und landen will, sagte deren Vorstandschef in einer Telefon-Konferenz: „Wenn wir Eurowings nach Frankfurt bringen müssen, dann werden wir das tun.“ Eine radikale Kehrtwende des Lufthansa-Managements, das stets betont hat, die Lufthansa-Drehscheibe Frankfurt solle der Premiummarke Lufthansa vorbehalten und damit für die hauseigene Billig-Airline tabu sein. Nun wird mit Frankfurt wohl aber auch die letzte deutsche Bastion der Kernmarke mit dem Kranich fallen.

Angst und Schrecken dürfte die gestrige Kampf-Ansage der Lufthanseaten beim irischen Erzfeind allerdings kaum verbreitet haben. Denn wie Spohr einräumte, werden die lila-blauen Eurowings-Maschinen „frühestens im Jahr 2018“ in Frankfurt starten und landen. Der Grund: Der Lufthansa-Konzern hat schon alle Hände voll zu tun, Eurowings an denjenigen Flughäfen aufzubauen, an denen sich Ryanair, Easyjet oder andere Billig-Airlines schon breit gemacht haben. So hat das Lufthansa-Management bereits beschlossen, dass Eurowings 2017 auch in München – dem zweiten deutschen Drehkreuz der Lufthansa – Einzug halten wird. Erschwert werden diese Bemühungen des Vorstands zudem von der Piloten-Gewerkschaft Cockpit und der Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo, weil die Eurowings-Gehälter um 40 Prozent unter dem Lohn-Niveau der Premiummarke Lufthansa liegen sollen.

Vorwort zu Erfolgsstory

Entsprechend glaubt Ryanair, sein zunächst bescheidenes Flugangebot in Frankfurt – seiner mittlerweile neunten deutschen Basis – schnell ausbauen zu können. „Das Angebot, mit dem wir im kommenden Frühjahr in Frankfurt starten, ist nicht einmal das erste Kapitel einer Erfolgsstory, sondern nur das Vorwort“, sagte gestern Ryanair-Generaldirektor David O’Brien bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Fraport-Chef Stefan Schulte. Ab Ende März wollen die Iren an Deutschlands größtem Airport zwei Maschinen stationieren, die vier Mal am Tag abheben: zu den spanischen Zielen Mallorca, Alicante und Malaga sowie ins portugiesische Faro. Dabei erwartet Ryanair laut O’Brien rund 400 000 Passagiere. „Das sind nur 0,3 Prozent unserer Gesamt-Passagierzahl, und es ist klar, dass wir damit an Europas drittgrößtem Flughafen unterrepräsentiert sind“, so der Ire. „Aber schon zum nächsten Winterflugplan 2017/18 werden noch jede Menge neue Verbindungen dazukommen, vor allem für Geschäftskunden“, versprach O’Brien. Wie stark Ryanair in den kommenden Jahren in Frankfurt wachsen wird, konnte der Ire nach eigener Aussage zwar nicht genau sagen. „Aber wir werden hier wohl ein ähnliches Expansionstempo vorlegen wie in Berlin“, so O’Brien. Dort hat Ryanair am Flughafen Schönefeld derzeit neun Flugzeuge stationiert und das Angebot zum Winterflugplan um 18 auf 45 Strecken gesteigert. Innerhalb von drei Jahren ist die Zahl der Passagiere von 400 000 auf 5,4 Millionen gewachsen.

Der Ryanair-Generaldirektor bekräftigte gestern, dass der irische Biligflug-Pionier seinen deutschen Marktanteil von derzeit knapp sechs auf zwanzig Prozent steigern will. Die Chancen dafür stünden gut, so O’Brien. „Schon weil das Land, dass der Welt Lidl und Aldi gegeben hat, den niedrigsten Low-Cost-Anteil aller europäischen Länder ausweist.“

Angesichts dieser Expansionspläne habe der Provinz-Flughafen Hahn trotz der neuen Basis in Frankfurt keine Einschnitte zu befürchten, versicherte der Ryanair-Manager. „Wir haben schon in anderen Ländern bewiesen, das wir in einer Region unterschiedliche Flughafen-Systeme betreiben können.“ 32 Ziele fliegt Ryanair derzeit vom Hunsrück-Airport an. Das ist der Löwenanteil an den insgesamt 41 Passagier-Zielen.

