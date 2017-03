Tarifkonflikt beigelegt: Lufthansa und Piloten einigen sich in allen Punkten

Lockerung für Regelungen in Hessen gefordert Dehoga will Lockerung des Tanzverbots an Feiertagen

Wiesbaden. Hessens Hotel- und Gastronomieverband Dehoga macht sich für eine Lockerung des Tanzverbots an Feiertagen stark. Hauptgeschäftsführer Julius Wagner begründete den Vorstoß mit dem harten Wettbewerb in der Gastronomieszene. mehr