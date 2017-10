Einflüsse des Reformators: Luther als Lesehilfe für die Bibel

An einer Auseinandersetzung mit Martin Luther und seinen Überzeugungen kam in diesem Jahr kein evangelischer Christ vorbei. Im Reformationsjahr liefen bei Ulrike Scherf sogar viele Fäden zusammen. Vor dem morgigen Reformationstag zieht die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau eine persönliche Bilanz.

Playmobil-Figuren von Martin Luther waren in diesem Jahr in vielen Kinder-Gottesdiensten im Einsatz, genauso in evangelischen Kindertagesstätten. 500 Jahre nach dem Thesenanschlag in Wittenberg sind in diesem Jahr weit über eine Million Playmobil-Luther verkauft worden. Bereits vor Jahrzehnten begegnete Ulrike Scherf dem großen Reformator im Kinder-Gottesdienst und im Religionsunterricht – zwar nicht als Spielzeug-Figur, wohl aber dessen Wort und der dadurch ausgelösten kirchlichen Erneuerungsbewegung.

„Das Kirchenjahr und der Reformationstag spielten immer schon eine wichtige Rolle. Auch im Konfirmandenunterricht kommen seit jeher Jugendliche nicht an der Frage vorbei, was christlicher Glaube in evangelischer Tradition ausmacht“, sagt die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Im Jugendalter habe sie selbst vor allem der Mut beeindruckt, mit dem Luther für seine Überzeugung eingestanden habe, „koste es was es wolle.“ Im Laufe der Jahre sei es ihr dann weniger um die Person Luthers gegangen. Vielmehr habe sie das Wort Luthers beeindruckt und das, was den Gläubigen dadurch eröffnet wurde.

Kein Dogma

„Es ging Martin Luther nicht um ein Dogma, sondern um die Bedeutung der Heiligen Schrift“, sagt Scherf. „Er war davon überzeugt, dass seine Überzeugungen über die Worte aus der Bibel uns Menschen eine Freiheit für das Leben eröffnen. Luther ist mir zur Lesehilfe für die Bibel geworden. Gottes Barmherzigkeit und Liebe kann in der Bibel entdeckt werden. Luthers Appell an uns Menschen war stets, offen dafür zu sein, dass Gott durch den Glauben zu uns spricht.“

Von der Konfirmandenzeit an habe für sie ein fortwährender Prozess mit Glaubensfragen eingesetzt. Das Orgelspiel in der Kirche und das Feiern vieler Gottesdienste haben Scherf ebenso geprägt, wie ein „hervorragender“ Religions-Unterricht. Gemeinsam mit dem Lehrer hatten die Schüler ihrer Klasse Fragen nach Werten und Orientierung für das Leben reflektiert.

„Die Erfahrungen in meiner damaligen Kirchengemeinde in Wiesbaden war geprägt von der Friedensarbeit. Damals wuchs meine Überzeugung, dass der Glaube eine große Bedeutung für aktuelle gesellschaftliche und politische Fragestellungen haben muss. Sie gehören nicht ins stille Kämmerlein“, sagt sie. „Ich habe Kirche als glaubwürdig erlebt, die ermutigt auch etwas zu riskieren.“

In diesen Jahren reifte ihr Entschluss, durch ein Theologie-Studium auch beruflich den Weg in der Kirche weiter zu gehen. Dem Studium an der kirchlichen Hochschule in Neuendettelsau (Bayern) sowie an den Universitäten in Heidelberg und Bern folgte das Vikariat in kleinen Odenwald-Gemeinden.

„Das war ganz wichtig für mich, weil ich zuvor Gemeindeleben nur in Städten erlebt habe“, gibt die Kirchenobere Einblick in ihren beruflichen Werdegang. An der Bergstraße begleitete sie als Pfarrerin evangelische Christen in dortigen Kirchengemeinden, bevor sie von 1999 bis 2013 an der Bergstraße als Dekanin tätig war.

Ende 2012 wurde sie zur stellvertretende Kirchenpräsidentin gewählt und im Februar 2013 ins Amt eingeführt. „Bereits damals war der Blick der Kirchenleitung auf das Lutherjahr gerichtet“, sagt Ulrike Scherf. „Die Evangelische Kirche in Deutschland hat sich seit 2008 in der sogenannten Reformationsdekade auf das Jubiläumsjahr vorbereitet. Im Jahr meiner Amtseinführung hat das Lutherjahr an Fahrt aufgenommen und der Blick war stark auf dessen Gestaltung ausgerichtet.“

500 Veranstaltungen

Was die Kirchengemeinden im Lutherjahr auf die Beine stellen wollten, war ihnen frei überlassen. Die Synode der EKHN hatte den Kirchengemeinden über einen Fonds zusätzlich rund eine Million Euro für Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. 500 größere Veranstaltungen konnten umgesetzt werden.

„Vielfalt der Kirche ist ein Grundprinzip auch innerhalb unserer Landeskirche“, sagt die Theologin. „Ich bin begeistert, wie verschieden die insgesamt fast 10 000 Veranstaltungen in den 1100 Kirchengemeinden aussehen. Da kann man die Identität einer jeden Gemeinde erkennen. Hinzu kommen viele weitere Veranstaltungen, von der die Kirchenleitung in Darmstadt gar nicht informiert ist.“

Im Frankfurter Dom hatten jüngst Vertreter der EKHN, der katholischen Bistümer Limburg und Mainz, der orthodoxen Kirche und der Freikirchen eine ökumenische Vesper im Rahmen des Luther-Jahres gefeiert. Dabei wurde nach den Worten der Vize-Chefin der EKHN nicht gegen, sondern mit den anderen Glaubensrichtungen gefeiert.

„Alle wissen, es gibt Unterschiede der Glaubensrichtungen, doch entscheidend ist, was uns verbindet. Die jeweiligen Eigenheiten sollen auf keinen Fall abgeschliffen werden“, sagt Scherf. „Es war ein sehr bewegender Moment, als die katholische Domsing-Schule das Lied ,Ein feste Burg ist unser Gott‘ von Martin Luther angestimmt hat.“