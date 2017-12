Adventskalender: Luxushotel Falkenstein Kempinski: Edles für Herren mit Pickelhaube

Ein Hauch von Hallenbad kitzelt die Nase, leichte Klaviermusik tänzelt ums Ohr, weiches Licht macht das warme Gelb der Wände noch eine Nuance behaglicher – der Wellness-Klassiker. Im Augenwinkel taucht schneeweißes Frottee auf. Mittelgroß, Mitte 50, den Bademantel über dem kleinen Bauchansatz verknotet, ein Buch in der Hand – wo, wenn nicht hier würde man einen Hotelgast in diesem Aufzug erwarten? Und doch weckt sein Auftritt und noch mehr sein Abgang das Interesse.

Mit einem Mal nämlich ist er da, ohne dass ihn ein Klingeln des Fahrstuhls angekündigt hätte. Rechts ist noch ein Durchgang. Da muss er hergekommen sein. Jetzt macht er in seinen Badepuschen eine relaxte 90-Grad-Wende und wandelt einen langen, schmalen, nach hinten ansteigenden Gang entlang, biegt nach rechts und – verschwindet hinter einer Ecke. Aber wohin?

Unter der Straße durch

Wenn der innere Kompass einigermaßen justiert ist, müsste der Tunnel vom Haupthaus des Falkenstein Grand Kempinski weg- und unter der Straße hindurchführen. Dafür spricht auch das Tageslicht, das an zwei Stellen durch in die Decke eingelassene Glasbausteine fällt. Gegenüber liegt das „Ascara“, die Wellness-Oase des Fünf-Sterne-Superior-Hauses – das würde einen Sinn ergeben.

Aber was sind das für Gänge hier im Untergeschoss des Falkenstein Grand, die gleich hinter den weit geöffneten Flügeln einer schlichten Glastür in drei Richtungen abgehen? Sie sind Teil eines insgesamt 1,5 Kilometer langen Tunnelsystems, das sich über das Hotelgeländes zieht. Klingt nach einem dunklen Geheimnis, ist aber doch „nur“ eine Reminiszenz an jene Zeit, in der das Haus entstand.

Kaiser Wilhelm II. war es, der 1907 den Auftrag zur Errichtung des von Säulenarkaden und Balkonen gezierten Prachtbaus am Ortsrand von Falkenstein gab. Der damalige Landrat, Ernst Ritter von Marx, hatte dem Preußen bei einem seiner vielen Besuche im Taunus die Idee eingeflüstert, die bereits vorhandene Heilanstalt für begüterte Lungenkranke durch einen Neubau zu ersetzen. Und der Imperator aus dem Hause Hohenzollern biss an. 2,5 Millionen Mark ließ er sich das Großprojekt kosten, von dessen Fortgang er sich bei Baustellenbesuchen sogar persönlich überzeugte. Nicht, dass er Otto-Normalbürger mit dem vielen Geld hätte etwas Gutes tun wollen. Nein, Wilhelm Zwo, den man von Bildern ohnehin fast nur in Uniform kennt, ging es einzig um das Wohl seiner Militärs.

Majestätisch genesen

Ein exklusives Offiziersgenesungsheim sollte es werden – für gerade mal 52 hochrangige Patienten, aber dafür mit allem was der malade Truppenführer so brauchte, um wieder in die Stiefel zu kommen: Sonnenterrasse mit Blick auf Frankfurt, ein Park von Siesmayer, Treppenstufen aus feinem Marmor, edles Mobiliar. Nur das Beste für Wilhelms angeschlagene Helden.

Oder wie er es selbst am 20. August 1909 bei der Einweihung sagte: Alles für die „Genesung und Wiedergewinnung der dem Schutze des Vaterlandes gewidmeten Kräfte“. Die anwesenden Honoratioren werden da sicher stolz wie begeistert applaudiert haben. Sie konnten ja nicht wissen, was schon fünf Jahre später über das „geliebte“ Vaterland hereinbrechen sollte und welche Rolle „ihr“ Kaiser dabei spielen würde.

Blanker Hohn

Und was werden wohl erst die einfachen Soldaten gedacht haben, die während des Ersten Weltkrieges zu Hunderten schwerstverletzt in jenem piekfeinen Falkensteiner Lazarett unterkamen, in das sie – wenn es nach dem Kaiser gegangen wäre – nie einen Fuß hätten setzen sollen? Schon das große Wandbild in der Bibliothek, das seine Majestät noch heute zeigt, wie er im Kreise seiner „Pickelhauben“ einen Löffel Suppe aus der Gulaschkanone kostet, muss den Männern, die die schlammige Hölle der Schützengräben irgendwie überlebt hatten, wie blanker Hohn vorgekommen sein.

Und erst die unterirdischen Gänge. Die nämlich hatten nur einen Sinn: Sie sollten es den militärischen Führungskräften ermöglichen, auch bei Regen trockenen Fußes zwischen den Nebengebäuden und dem Haupthaus zu pendeln. Ein Offizier des Kaisers durfte doch nicht nass werden.