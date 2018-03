MT Melsungen wahrt Chance auf Handball-Europapokal

In Hessen wird es vor Ostern wieder winterlich

Offenbach. Nach dem kurzen Frühlingseindruck vom Wochenende wird es in Hessen zu Beginn der Karwoche wieder ungemütlicher. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, zieht in der Nacht zum Montag Regen auf. mehr