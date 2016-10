MT Melsungen trifft im EHF-Cup auf kroatischen HC Zamet

Handball-Bundesligist MT Melsungen bekommt es in der dritten Qualifikationsrunde des EHF-Cups mit dem kroatischen Team HC Zamet zu tun. Das ergab die Auslosung der Europäischen Handball Federation (EHF) am Dienstag in Wien. Die beiden Duelle finden am 19./20. November sowie am 26./27. November statt, zunächst Heimrecht haben die Kroaten. Der Sieger dieser Ausscheidungsrunde qualifiziert sich für die Gruppenphase des Wettbewerbs, die im Februar beginnt. „Insgesamt denke ich, dass diese Aufgabe lösbar ist. Es hätte uns schlimmer treffen können”, sagte Melsungens Trainer Michael Roth.

