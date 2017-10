Macron diskutiert mit Studenten in Frankfurt

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron diskutiert heute mit Frankfurter Studenten über die Zukunft Europas. An der etwa zweistündigen Debatte an der Goethe-Universität nehmen auch der deutsch-französische Politiker Daniel Cohn-Bendit und der französische Sozialwissenschaftler Gilles Kepel teil. Auch um die kulturellen Werte Europas, soziale Umbrüche und Solidarität soll es bei der Diskussion gehen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Macron an der Sorbonne-Universität eine viel beachtete Rede über Europa gehalten und darin gemahnt: „Das Europa, wie wir es kennen, ist zu schwach, zu langsam, zu ineffizient.”

Nach der Debatte an der Hochschule trifft Macron am späten Nachmittag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammen. Beide Politiker eröffnen am Abend die Frankfurter Buchmesse. Frankreich ist das diesjährige Partnerland der Buchmesse.

(dpa)