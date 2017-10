Macron plädiert für soziale Mobilität gegen Radikalisierung

Im Kampf gegen Radikalisierung junger Muslime aus Migrantenfamilien will der französische Staatspräsident Emmanuel Macron auch auf soziale Mobilität setzen. Sprachlich und schulisch dürften die Jugendlichen aus Einwandererfamilien nicht den Anschluss an die übrige Gesellschaft verlieren, sagte er am Dienstag in einer Debatte über die Zukunft Europas an der Frankfurter Goethe-Universität. „Ich glaube wirklich an Reformprojekte zur sozialen Mobilität”, sagte Macron vor mehreren hundert Studenten und Hochschulmitarbeitern. Erziehung und Ausbildung könnten Gegenmittel gegen Radikalisierung sein.

(dpa)