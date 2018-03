Mädchen auf Bahngleisen sorgen für Sperrung von Zugstrecke

Zwei Jugendliche haben in Nordhessen für eine einstündige Sperrung einer Zugstrecke gesorgt. Die Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren seien am Guxhagener Tunnel auf den Gleisen gesehen worden, teilte die Bundespolizei in Kassel am Donnerstag mit. Sicherheitshalber wurde der betroffene Abschnitt der Strecke Kassel-Bebra am Mittwochnachmittag gesperrt. Acht Züge hatten Verspätung. Die beiden Mädchen wurden kurz darauf in Grebenau von der Polizei geschnappt und zu ihren Erziehungsberechtigten gebracht.

(dpa)